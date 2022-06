Jacques Borlée va s'arrêter après les Jeux Olympiques de Paris 2024

(Belga) Jacques Borlée a annoncé son intention d'arrêter ses fonctions de coach du relais 4X400m après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant de partir aux championnats du monde d'athlétisme à Eugène, du 15 au 24 juillet, les Belgian Tornados ont réuni la presse jeudi à Louvain-la-Neuve.

En poste depuis 2008, Jacques Borlée a annoncé la fin d'une aventure qui aura placé le relais 4X400m sur la carte du monde portant les Belgian Tornados en finale de tous les championnats du monde, d'Europe et des Jeux Olympiques, soit 28 finales au total avec les WorldRelays. Au bout du compte, un palmarès exceptionnel que ce soit aux Mondiaux avec une médaille d'or, une médaille d'argent et quatre en bronze ou à l'Euro, cinq fois en or, une fois en argent et deux fois en bronze. Deux fois élu coach de l'année en Belgique, Jacques Borlée conduira le relais aux JO à Paris en 2024 comme il l'a fait depuis 2008 avec Pékin 2008 (4e), Londres 2012 (5e), Rio 2016 (4e) et Tokyo 2020 (4e) l'an dernier. Sur la route des Mondiaux à Eugène, le mentor du relais belge devra peut-être se passer de Jonathan, l'un de ses fils, qui s'est blessé aux ischios mercredi soir au meeting de la Province de Liège. L'ambition est d'atteindre trois finales avec les relais - Belgian Tornados, Belgian Cheetahs et le relais mixte", a expliqué Jacques Borlée.