Jakob Ingebrigtsen confirme sa venue à l'Euro de Bruxelles

Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m à Tokyo en 2021 et double champion du monde du 5000 m à Eugene en 2022 et Budapest en 2023, disputera le 10 décembre prochain le championnat d'Europe de cross-country au Parc de Laeken. L'organisation a officialisé la participation du Norvégien mercredi sur Instagram.

Le talentueux Norvégien avait fait la une de la presse la semaine dernière en dénonçant avec ses frères Henrik et Filip le comportement violent sur le plan physique et verbal de leur père et entraîneur Gjert Ingebrigtsen.

La présence de Ingebrigtsen est une formidable nouvelle pour l'organisation bruxelloise. Le double meilleur athlète européen de l'année (2022 et 2023) a confié sur le compte Instagram de l'Euro de cross: "Ce sera ma première course après la saison sur piste", a-t-il déclaré. "Je sais que Bruxelles sera probablement boueux et difficile, mais cela ne me dérange pas. Personnellement, j'espère vraiment qu'il fera froid."

Lors de son dernier passage à Bruxelles, le 8 septembre à l'occasion du Mémorial Van Damme, Jakob Ingebrigtsen s'était emparé du record du monde du 2000 m en 4:43.13.