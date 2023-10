Jakob Ingebrigtsen et Femke Bol athlètes européens de l'année, Jolien Boumkwo récompensée

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen et la Néerlandaise Femke Bol ont été élus athlètes européens de l'année lors des Golden Tracks, la cérémonie de remise des prix d'European Athletics, la fédération européenne d'athlétisme, samedi à Vilnius en Lituanie.

Ingebrigtsen, 23 ans, a remporté cet été son deuxième titre de champion du monde consécutif sur 5.000m lors des Mondiaux de Budapest au mois d'août. Comme à Eugene un an plus tôt, il n'est pas parvenu à réaliser le doublé sur 1.500m, battu par le Britannique Josh Kerr. Il a également été champion du monde en salle sur 5.000 et 1.500m.

Lors du Mémorial Van Damme, le Norvégien a aussi battu le record du monde du 2.000m, effaçant des tablettes le précédent record du Marocain Hicham El Guerrouj établi en 1999.