James Meyer de Beco creuse l'écart au Stippelberg Open après le deuxième tour

Auteur de six birdies, Meyer de Beco se retrouve avec un total de 127 coups, soit treize sous le par. Il devance de quatre coups le Néerlandais Koen Kouwenaar et de six coups les Allemands Dennis Fuchs et Nicklas Staub, le Slovaque Tadeas Tetak et l'amateur néerlandais Melvin Miller.

Jean de Wouters, qui a achevé le deuxième tour en 73 coups, a chuté à la 36e place, qu'il partage avec Yente van Doren, auteur d'un deuxième tour de 69 coups. Lars Buijs est remonté à la 46e place grâce à un deuxième tour de 69 coups. Arnaud Galand et Tanguy Marionex n'ont pas passé le cut.