James Meyer de Beco grimpe à la 6e place après deux tours au Fairway Labs Open

Mardi, le golfeur de 24 ans a inscrit six birdies et deux bogeys sur sa carte. Avec un total de 135 coups, sept sous le par, il compte cinq coups de retard sur le leader, le Français Jean Bekirian. L'Allemand Linus Lang et le Slovaque Tadeas Tetak se partagent la deuxième place (132 coups).

Jean de Wouters (71 coups mardi), Yente Van Doren (69) et Kristof Ulenaers (67) se classent à une 24e place partagée avec un total de 140 coups.