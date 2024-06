James Meyer de Beco grimpe à la quatrième place à Donaueschingen

Mardi à Donaueschingen, en Allemagne, James Meyer de Beco a grimpé de la 36e à la quatrième place lors du Cuber Open de la Pro Golf Tour (30 000 euros). Son deuxième tour impeccable de 63 coups, soit huit sous le par et le meilleur de la journée, l'a propulsé à un total de 133, neuf sous le par. À seulement un coup de l'Allemand Nils Dobrunz et des Suisses Robert Foley et Cédric Gugler qui partagent la première place.