James Meyer de Beco se place dans le top 3 du Iron Duke Belgian Open

Meyer de Beco, 24 ans, a réussi six birdies, mais a dû également concéder trois bogeys sur sa carte. Le joueur, classé troisième du classement du Pro Golf Tour, suit de près les deux leaders, l'Allemand Nicolas Horder et le Suisse Cédric Gugler, qui comptent un coup d'avance sur Meyer de Beco. Le Néerlandais Dario Antonisse, le Français Hugo Legeay Gaucher et l'Allemand Hannes Hilburger sont à égalité avec Meyer de Beco avec 136 coups.

Lars Buijs est également passé de la 51e à la 18e place en rendant une carte de 58. Kristof Ulenaers, Yente van Doren et les amateurs Nino Mahy et Nathan Cossement ont également passé le cut. Ulenaers et Mahy sont 30e avec 142 coups, Van Doren et Cossement 38e avec 143 coups. Julian Geerebaert, Liam Bentien, Anthony De Schutter, Jean de Wouters, James Skeet, Louis Theys, Maxime Palenik, Thibau De Lange, Arnaud Galand, Tanguy Marionex, Alexis Tenduyk, Arnaud Bal, Olivier Guisset, Charles-Edouard Lewal et Dylan Beerens n'ont pas réussi à compenser leur mauvais départ et n'ont pas passé le cut.