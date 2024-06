James Meyer de Beco troisième de l'Iron Duke Belgian Open

De Beco partage la troisième place avec le Néerlandais Dario Antonisse et les Allemands Carl Siemens, Florian Moosmeier et Hannes Hilburger. Cédric Gugler a remporté sa deuxième victoire de la saison après l'Allegria Open.

Lars Buijs a réalisé un dernier tour en 69 coups, gagnant cinq places et terminant 13e. Kristof Ulenaers, Yente Van Doren et l'amateur Nathan Cossement ont terminé à la 25e place après un dernier tour en 70 coups. L'amateur Nino Mahy a eu besoin de 77 coups pour ses dix-huit derniers trous et a terminé à la 43e place.