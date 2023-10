Jana Van Lent signe sa première grande victoire à Roulers

Juliette Thomas partait favorite sur le parcours du Schiervelde en l'absence de Lisa Rooms et Chloé Herbiet. Van Lent a creusé un écart à plusieurs reprises, mais Thomas a toujours riposté. Dans les derniers kilomètres, Van Lent a finalement réussi à s'isoler et s'est imposée avec 17 secondes d'avance. Sofie Van Accom a pris la 3e place, Victoria Warpy la 4e et Julie Voet la 5e.

"Je savais que je pouvais terminer devant en l'absence de Lisa Rooms et de Chloé Herbiet, mais pas que je pouvais gagner", a déclaré Van Lent après la course. "À aucun moment je ne me suis sentie sûre de mon coup. Ce n'est qu'à une centaine de mètres de la fin que j'ai pensé que c'était pour moi et que jai pu commencer à savourer".

Dans trois semaines, Van Lent sera une sérieuse candidate au podium au championnat de Belgique de Hulshout. "Cela me semble tout de même difficile", estime celle qui est encore Espoir. "Je veux avant tout être sélectionnée pour les Championnats d'Europe. Lors de cet Euro, je veux faire beaucoup mieux que ma 41e place de l'année dernière à Turin".