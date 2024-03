Jaouad et Badr Achab et Raheleh Asemani manquent une qualification pour Paris

Jaouad Achab, Badr Achab et Raheleh Asemani n'ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris lors du tournoi européen de qualification olympique de taekwondo disputé ce week-end à Sofia en Bulgarie.

Les trois taekwondoïstes n'ont pas réussi à se hisser dans la finale de leur catégorie et ne seront donc pas de la partie lors du rendez-vous parisien cet été. En -68 kg, Jaouad Achab, 50e mondial et champion du monde en 2015, a été éliminé en huitièmes de finale (2-0) par le Danois Otto Jörgensen (WT 31). Il avait représenté la Belgique aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, avec une 5e place, et aux Jeux de Tokyo en 2021.

Dans la catégorie des -80 kg, Badr Achab, le frère de Jaouad et 23e mondial, a lui vu son parcours prendre fin dès le premier tour avec une défaite 2-1 contre le Portugais Julio Ferreira (WT 64).