Jarne Duyck termine 7e à Linz

Duyck, vice-champion d'Europe Espoirs (U23), a franchi le premier tour par ippon face à l'Autrichien Magamed Borchashvili (IJF-343). Le judoka originaire d'Ingelmunster, âgé de 21 ans, a battu par waza-ari le champion du monde 2019 et double champion d'Europe 2015 et 2018, l'Israélien Sagi Muki, 31 ans, 16e mondial. Son succès au 3e tour, face à l'Afghan, sous couleur de l'équipe de réfugiés, Arab Sibghatullah (IJF-122), l'a propulsé en quarts de finale. Il y a rencontré l'Italien Antonio Esposito, 19e mondial, qui lui infligea un ippon, après 37 secondes. En repêchages, l'Autrichien Bernd Fasching (IJF-112), 20 ans, lui infligea un second ippon après 2:58 secondes.

Centième mondiale en moins de 63 kg, Alessia Corrao a entamé son tournoi au 2e tour contre l'Allemande Dena Pohl (IJF-44). L'Herstalienne a été disqualifiée directement pour faute grave (hansoku make) après 2:50 de combat.