Jarno Verwimp rêve d'aller à Paris avec Karin Donckers, son idole du concours complet

Avec Cyril Gavrilovic, Lara de Liedekerke et Karin Donckers, Jarno Verwimp a qualifié l'équipe belge de concours complet pour les JO grâce à une 7e place à l'Euro au Pin en France au mois d'août. La sélection doit encore être définie.

"Je ne sais pas du tout si j'en ferai partie", a expliqué Jarno Verwimp. "Il y a six cavaliers pour trois places. C'est vraiment du 50-50. On doit tous encore faire nos preuves et on saura à peu près un mois avant les Jeux qui sera sélectionné. Enfant, mon idole était Karin Donckers. Du coup mon grand rêve, c'est d'aller à Paris avec elle".