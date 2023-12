Jasmine Flury remporte sa première descente en Coupe du monde à Val d'Isère

En l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, tenante du gros globe, Flury s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 1:43.47. Elle a devancé sa compatriote Joana Haehlen de 22 centièmes de seconde et l'Autrichienne Cornelia Huetter de 24 centièmes. L'Italienne Sofia Goggia, 4e à 44 centièmes, et la Slovène Ilka Stuhec, 5e à 73 centièmes, ont complété le top 5.

Championne du monde de la discipline en février dernier à Courchevel, Flury, 30 ans, a signé la première victoire de sa carrière en descente en Coupe du monde, la deuxième de sa carrière après le Super-G de Saint-Moritz en 2017.