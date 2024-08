Javelot: Arshad Nadeem ramène l'or, et la joie, au Pakistan

"Il a réalisé l'impossible et fait l'Histoire, le monde entier regarde mon frère. Il ramène la première médaille depuis 32 ans, l'or (...) alors que nous n'avons rien", exulte son aîné Muhammad Azeem, maillot blanc et vert du Pakistan sur le dos.

Autour de lui, à Mian Channu, dans le Pendjab frontalier de l'Inde, on danse et on distribue des gâteaux et des bonbons.

Shahid Saeed MIRZA

"Arshad Nadeem est un enfant de Mian Channu. Il est venu d'un petit village et a porté haut les couleurs pakistanaises à l'international", affirme fièrement à l'AFP Rasheed Ahmed, 69 ans, l'entraîneur qui l'a repéré en 2011.

Rien ne prédestinait Arshad Nadeem à la gloire mondiale, ni même au lancer de javelot.

- Une vie en dehors du cricket? -

Comme la très grande majorité des Pakistanais, un seul sport le faisait rêver: le cricket.

Vite repéré dans sa région, il affirmait à l'AFP en préparant les JO de Tokyo en 2021 qu'il aurait peut-être même pu "intégrer l'équipe nationale".