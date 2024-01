"Je vais arrêter ma carrière": notre consultant devient dingue après le nouveau FESTIVAL de Luke Littler

L'Anglais Luke Littler, qui secoue le monde des fléchettes à l'âge de 16 ans, a atteint la finale du championnat du monde de darts de la PDC, mardi à Londres. Dans l'Alexandra Palace londonien, l'adolescent s'est imposé avec autorité (6-2) contre le champion du monde 2018, son compatriote Rob Cross (33 ans), 8e tête de série. Il y affrontera un autre Anglais, Luke Humphries, 3e joueur mondial.

Luke 'The Nuke' Littler a poursuivi sur sa lancée après avoir surpris les spectateurs depuis le début de la compétition. Qualifié, bien que champion du monde chez les jeunes, il avait entamé son tournoi à la 164e place du classement mondial. Il s'est notamment offert la légende néerlandaise Raymond van Barneveld et s'est d'ores et déjà assuré d'un bond jusqu'au moins la 31e place à la PDC. "Il me bluffe", a raconté notre consultant Thibaut Tricole, lui-même joueur professionnel et éliminé par Cross en début de tournoi, avant de faire une petite blague. "Je vais arrêter ma carrière, c'est incroyable. J'ai 18 ans de plus que lui", a-t-il plaisanté.