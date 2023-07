Jean de Wouters cède la place de leader et recule au 5e rang en Allemagne

Jean de Wouters a quitté la tête du classement à l'issue du 2e tour du tournoi de golf The Cuber Open (Pro Golf Tour/30.000 euros), qu'il a terminé en 70 coups (-1), et a reculé au 5e rang, mardi sur le parcours Der Öschberghof à Donaueschingen en Allemagne.

Bräunig, avec un total de 126 coups, domine la concurrence, le trio de poursuivants pointant à 7 coups avec les Français Antoine Auboin et Camille Bordone, et l'Allemand Nicklas Staub. Jean de Wouters (-8) partage la 5e place avec quatre autres golfeurs.

De Wouters a réussi quatre birdies, mais il a concédé un bogey ainsi qu'un double bogey au trou 6. Le Namurois de 23 ans avait réussi un excellent 1er tour en 64 coups, 7 sous le par, et s'était installé à la 1re place avec l'Allemand Christian Bräunig. Ce dernier a lui poursuivi sur sa lancée de brillante manière en rendant une carte de 62 coups (-9) au 2e tour.

Kristof Ulenaers et Lars Buijs ont passé le le cut également, avec respectivement 66 et 69 coups au 2e tour. Ulenaers (-7) est 11e, Buijs (-5) 21e. Avec un cut à -3, Arnaud Galand (-1) et James Meyer de Beco (+3) n'ont pas pu se qualifier pour le tour final.

À cause des conditions météorologiques, le tournoi a dû être suspendu pendant plus de quatre heures mardi. Un grand nombre de joueurs ont dû terminer leur 2e tour mercredi matin.