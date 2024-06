Jens Schuermans touché au genou renonce à Crans-Montana

Jens Schuermans a expliqué sur les réseaux sociaux souffrir du genou. "Ma blessure au genou me fait trop souffrir et je ne suis pas capable de courir, ce qui fait partie de la course ici (à Crans-Montana). La priorité est de déterminer exactement ce qui ne va pas pour établir un nouveau planning."

Jens Schuermans avait terminé 35e la veille de l'épreuve courte (shorttrack) à Crans-Montana, expliquant avoir heurté son genou jeudi et avoir été limité dans sa course. Il avait décroché une place sur le podium, la 3e, en shorttrack à Val di Sole en Italie la semaine dernière.