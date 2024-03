Jente Hauttekeete fier de son premier heptathlon chez les seniors

Avant ce championnat du monde, le jeune homme avait déclaré qu'"un top 6 pourrait être possible", mais cela s'est avéré hors de portée. "J'aurais dû être plus rapide de quatre secondes dans les 1.000 derniers mètres, mais j'avais les jambes complètement raides", a-t-il expliqué. "C'est normal. C'était déjà mon troisième heptathlon cet hiver. Normalement, on n'en fait qu'un. Mais je suis quand même content d'avoir participé".

Le détenteur du record du monde chez les moins de 20 ans n'a pu améliorer aucun de ses records personnels en Ecosse. Et le saut en hauteur lui a laissé un goût particulièrement amer. Il s'est arrêté à 2m01, onze centimètres en dessous de sa meilleure performance. "Normalement, ce serait mon meilleur score, mais cette compétition était un grand chaos. Nous étions à l'arrivée du 400 mètres, avec beaucoup de juges et de photographes, et j'avais à peine 50 centimètres pour commencer ma course d'élan. J'ai complètement perdu la tête à cause de la foule. Je n'ai d'ailleurs pas bien dormi la nuit dernière à cause de cela."

L'athlète tire quand même un bilan positif de son premier championnat avec les grands. "Ce furent deux jours de plaisir. Je rentre chez moi avec un sentiment positif. Je suis content de pouvoir me reposer maintenant. Physiquement et mentalement, c'est un peu difficile."