Jente Hauttekeete "impatient" de débuter ses premiers Mondiaux

"Cela fait un moment que je ne me suis pas approché de mon record du monde", poursuit-il. "Je vais peut-être le faire maintenant. Mais je vais essayer de ne pas trop m'en préoccuper pendant la compétition, car je sais par expérience que les choses peuvent mal tourner si je suis trop préoccupé par la performance. Je me contenterai de lâcher les freins et d'y aller".

Hauttekeete disputera à Glasgow son 3e heptathlon de l'hiver. "Normalement, je n'en fais qu'un durant la saison en salle. Je sens mentalement que la fin de saison est proche, mais ces dernières années, j'ai remarqué que ma meilleure forme venait en fin de saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ici. Je pense que je peux signer une bonne performance. Un top 6 est peut-être possible".