Jente Hauttekeete remporte le décathlon à Brescia et fait un pas vers les Jeux Olympiques

Jente Hauttekeete a remporté le décathlon au prestigieux Multistars de Brescia, dimanche en Italie. Hauttekeete a terminé avec un total de 8.020 points et empoche de précieux points au classement qualificatif olympique. Robin Bodart a terminé 7e avec 7.585 points tandis que Thomas Van der Plaetsen a abandonné après sept épreuves.

Le décathlonien de 22 ans a grimpé de la deuxième à la plus haute marche du podium lors de la seconde journée de l'événement. Il a pris 918 points sur 110 mètres haies (14.44s, 3e), 667 points au disque (40.13m, 12e), 865 points à la perche (4.85m, 3e), 678 points et un record personnel au javelot (56.04m, 7e) et 739 points sur le 1.500 mètres final (4:30.80, 4e).

La veille, Jente Hauttekeete avait atteint une 2e place provisoire derrière le Français Teo Bastien, finalement 3e (7.963 points) derrière l'Estonien Risto Lillemets (7.971 points). Il termine ainsi à 55 points de son record personnel établi l'année passée à 8.075.