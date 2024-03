Jente Hauttekeete reste 9e après le poids, 3e épreuve de l'heptathlon

Hauttekeete a réussi sa performance à son premier essai et n'a plus obtenu de marque dans les deux suivants. Le Gantois de 21 ans a acquis 758 points et porté son total à 2.485 points. Il occupe toujours la 9e place sur les dix concurrents encore en lice. Le Suisse Simon Ehammer emmène l'épreuve avec 2.800 points.

Hauttekeete avait lancé le poids à 14m41 cette saison le 27 janvier à Aubière en France et réédité cette performance à Gand le 10 février.