Jente Hauttekeete signe une belle 1re journée, Van der Plaetsen et Pittomvils déçoivent

Hauttekeete, 21 ans, a signé 11.08 au 100 mètres, suivi de 7m18 au saut en longueur. Il a ensuite lancé le poids à 13m41 et a remporté le saut en hauteur avec 2m08, quatre centimètres en dessous de son record personnel. Dans le 400 mètres final, il a réalisé un temps de 49.23, record personnel.

Thomas Van der Plaetsen et Niels Pittomvils ont manqué leur première journée. Ils occupent respectivement les 13e et 14e places avec 3.877 et 3.866 points.

Le Français Makenson Gletty est en tête à mi-parcours avec 4.344 points.