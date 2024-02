Jeroen De Winter 5e du Grand Prix

Dans un barrage à sept, cinq paires ont réussi un second sans faute. Le Danois Zascha Nygaard Lill (Primavera) s'y est révélé le plus véloce devant le Français Valentin Besnard (Diamantina Beaufour) et le Néerlandais Willem Greve (Grandorado).

An Carton (Judine van de Kapel) a fini 6e après avoir fait chuter une barre dans le barrage. Thibeau Spits (Clear Heart) a pris la 9e place avec un point de pénalité dans le premier parcours à l'occasion de son tout premier GP 4*.