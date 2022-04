Jeroen Straathof quitte son poste de directeur sportif de la ligue flamande de patinage

(Belga) Jeroen Straathof n'est plus le directeur sportif de la ligue flamande de patinage (VLSU). Le Néerlandais a quitté son poste et son contrat, qui était arrivé à expiration le 15 mars, ne sera pas prolongé.

Straathof a fait savoir la nouvelle vendredi via Linkedin. "Depuis janvier 2020, j'ai pu contribuer au développement du patinage de vitesse en Flandre et en Belgique", a-t-il écrit. "Ce fut une belle période, bien que compliquée, où j'ai pu bien travailler avec des sportifs de haut niveau, des talents ainsi que leur encadrement." Avec l'or de Bart Swings sur le départ groupé et le bronze pour Hanne Desmet sur le 1.000 mètres au shorttrack, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont été un véritable succès pour la Flandre et la Belgique. Straathof a été le premier directeur sportif de la ligue flamande de patinage (VLSU). Cette dernière l'a remercié pour son implication, sur son site. "Le conseil d'administration de la VLSU prendra désormais le temps et le soin nécessaire pour pourvoir le poste vacant." (Belga)