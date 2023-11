Jérôme Guéry 6e du Grand Prix à Rouen

La victoire est revenue à la Française Pénélope Leprevost sur Texas, qui s'est imposée devant l'Irlandaise Jessica Burke (Express Trend), le Britannique Tim Gredley (Medoc de Toxandria) et le Français Valentin Besnard (Diamantina Beaufour), les quatre premiers réussissant un parcours sans faute.

Anthony Wellens (Domenco), Thibeau Spits (Foncetti) et Jules van Hoydonck (Minte) ont terminé aux 17e, 18e et 22e places avec 4 points de pénalité. Yves Vanderhasselt (Nikita) a fini 24e (5 points), Rik Hemeryck (Inoui) 39e (14 points) et Wim Vinckx (Floor) 41e. Ann Carton-Grootjans (Denfer) a abandonné.