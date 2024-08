Jérôme Guéry aurait "rêvé d'un meilleur championnat" pour le dernier de Quel Homme de Hus

"En reconnaissance, on a de suite vu que le parcours était plus accessible que pour les deux manches du concours par équipes", a expliqué Jérôme Guéry. "On a vite compris qu'il fallait faire un sans-faute pour assurer sa place en finale. Malheureusement, mon cheval fait une petite erreur au milieu du triple (sur le 10b, ndlr) et elle coûte cher. Je fais une faute fin de parcours aussi, donc je ne peux pas vraiment accélérer pour faire un meilleur temps. Je n'ai plus qu'un seul virage, que je fais au plus vite possible, mais ce n'est pas sur un virage qu'on rattrape du temps".

"Les chevaux qui n'ont pas encore sauté sont plus frais. Et avec le parcours plus accessible, on peut voir qu'ils font plus facilement un sans-faute"; a ajouté le cavalier belge, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture avec Emma Meesseman le 26 juillet à Paris. "Ceux qui ont fait l'équipe ont eu plus de mal. On l'a vu avec l'Allemand Christian Kukuk ou le Français Olivier Perreau avant moi. Le parcours est un peu en dessous du niveau que les chevaux ont déjà connu, du coup, ils se relâchent un peu plus. Le format semblait assez avantageux pour ceux qui n'ont pas fait l'équipe, cela s'est confirmé avec le parcours."