Jérôme Guéry enthousiaste: "c'est génial, c'était une super première journée"

Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Wilm Vermeir (IQ van het Steentje) et Gilles Thomas (Ermitage Kanon), le seul au sans-faute, ont totalisé 8 points de pénalité pour assurer une place belge parmi les dix finalistes vendredi.

"Génial, c'était une super première journée", s'est exclamé Jérôme Guéry passé en dernière position. "Les chevaux ont répondu présent, les cavaliers aussi. Gilles a ouvert avec un super sans-faute, ça nous mettait dans une belle position. Wilm a fait un super tour avec juste une petite faute sur le dernier obstacle. Moi étant dernier, c'est sûr qu'on a toujours plus de pression, mais je savais que j'avais droit à deux fautes et ça passait encore. Je suis resté concentré, mon cheval a super bien sauté, j'ai fait une petite faute de cavalier en prenant l'option de faire six foulées pour rentrer dans le triple. Le triple, c'est toujours compliqué et, placé en fin de parcours aujourd'hui, il était décisif. Limite c'est bien, parce que ça me prépare pour demain. Si je me retrouve dans une même configuration je sais ce que je vais devoir faire. Demain, c'est un nouveau parcours, des nouveaux obstacles. Une autre compétition, on repart à zéro. Il faut rester concentré.".