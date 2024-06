Jerry West, légende de la NBA, est décédé à l'âge de 86 ans

"The Logo" a été élu MVP des Finales en 1969, le seul de l'histoire à l'avoir remporté en évoluant dans l'équipe battue, compte 14 fois sélectionné au All-Star Game et a vu son numéro 44 être retiré par les Lakers qui ont érigé une statue à son effigie devant leur salle. Il est également le seul joueur à avoir été intronisé à trois reprises au Hall of Fame de la NBA en 1980, 2010 et 2024.

Il s'est ensuite reconverti dans une carrière de dirigeant où il a connu plus de succès avec six titres en tant que manager des Lakers (1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002) et deux en tant que membre du conseil d'administration des Golden State Warriors (2015, 2017). Il était consultant pour les Clippers depuis 2017.