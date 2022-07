Jeux Mondiaux - Gilis en demies du squash, une finale en escalade et deux en ju-jitsu pour la Belgique

(Belga) Tinne Gilis s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi du squash aux Jeux Mondiaux, vendredi, à Birmingham (Alabama). Le début de journée a vu trois athlètes belges, Nicolas Collin (escalade) ainsi que Florian Bayili et Licai Pourtois en ju-jitsu, décrocher des places de finalistes.

En squash, Gilis a battu l'Américaine Marina Stefanoni en deux sets, 11-5 et 11-7. Elle défiera pour une place en finale la Française Coline Aumard, samedi. Nicolas Collin s'est qualifié pour la finale de l'épreuve de l'escalade de bloc ("boulder"). Collin a pris la 6e place des qualifications (sur 11 engagés), juste devant Hannes Van Duysen, qui est lui éliminé. La finale est programmée plus tard dans la journée (17h heure locale, minuit heure belge). Chez les dames, Chloé Caulier est éliminée après une 8e place (sur 12 engagées) en qualifications. En ju-jitsu, Florian Bayili s'est hissé en finale de la catégorie des moins de 69 kilos messieurs. Il a battu le Panaméen Adrian Milord 14-0 et le Français Valentin Blumental 6-2 en phase de groupes puis l'Israélien Viki Dabush 14-0 en demi-finale. En finale (samedi 1h06 heure belge), Bayili affrontera l'Emirati Mohamed Alsuwaidi. Licai Pourtois disputera elle la finale en -57 kilos dames après ses victoires sur la Colombienne Margarita Campos Obando (14-0) et le Grecque Christina Koutoulaki (10-2) en phase de groupes puis sur la Danoise Rebekka Ziska Dahl (16-4) en demi-finales. En finale (00h36), elle retrouvera Koutoulaki. Yannick Michiels s'est classé 12e de l'épreuve du sprint en course d'orientation. En 15:13, il a fini à 56 secondes du vainqueur, le Néo-Zélandais Tim Robertson (14:17). Le Suédois Martin Regborn a pris la deuxième place à 9 secondes. Le Tchèque Tomas Krivda a complété le podium à 12 secondes. La délégation compte actuellement huit médailles, quatre en or et quatre en bronze.