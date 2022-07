Jeux Mondiaux - Les médailles belges à Birmingham

(Belga) Les médailles belges aux Jeux Mondiaux de Birmingham en Alabama, qui se sont achevés dimanche aux Etats-Unis:

OR (11) Bart Swings en patinage à roulettes, roller (4): 10.000m aux points sur piste, 10.000m par élimination sur piste, 10.000m aux points sur route, 15.000m par élimination sur route Nicolas Collin (1) en escalade de blocs Licaï Pourtois (1) en Ju-jitsu (-57kg) Florian Bayili (1) en Ju-jitsu (-69kg) Helena Heijens et Bram Röttger (1) en gymnastique acrobatique en duo mixte à l'exercice Maurine Ricour (1) en duathlon Kim Bergmans, Lise De Meyst et Bo Hollebosch (1) en gymnastique acrobatique par équipes Tinne Gilis (1) en squash ARGENT (4) La Belgique avec Charis Gravensteyn et Ian Lodens (1) en duo mixte en Ju-Jitsu La Belgique en korfbal (1) Maurine Ricour et Arnaud Dely (1) en relais mixte en duathon La Belgique avec Simon De Wever, Jonas Raus, Viktor Vermeire et Wannes Vlaeminck (1) en gymnastique acrobatique (groupes messieurs) BRONZE (5) Eddy Merckx en billard aux trois bandes (1) Bart Swings en patinage à roulettes, roller (1): 1.000m sur piste Jérémy Lorsignol en gymnastique acrobatique) (1): parkour freestyle Relais 4X25m avec mannequin féminin en natation de sauvetage (1): Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens, Aurélie Romanini et Nele Vanbuel La Belgique au tir à la corde (1) avec Wim Broeckx, Wim De Schutter, Jan Hendrickx, Luc Mertens, Raf Mertens, Wouter Raeymaekers, Johny Schuermans et Joris Vermeiren dans la catégorie 640 kg (les 8 athlètes ne peuvent pas dépasser ce total de poids). (Belga)