Jeux Olympiques: pas de finales pour Jonathan Sacoor et Fanny Smets

Jonathan Sacoor a été éliminé en demi-finale du 400 m messieurs en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo lundi. Sacoor a terminé 8e et dernier de la première demi-finale en 45.88.

Sacoor, 21 ans, a terminé troisième de la première série en 45.41. Il dispose d'un record personnel en 45.03. Également qualifié pour les demi-finales, Kévin Borlée a dû déclarer forfait plus tôt lundi à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Les deux premiers de chacune des trois demies et les deux chronos restants les plus rapides avancent en finale.

Fanny Smets, de son côté, n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du concours du saut à la perche en athlétisme aux Jeux Olympiques lundi à Tokyo. La Liégeoise n'a pas fait mieux qu'un saut à 4m25.



Smets a passé la première barre à 4m25 à son deuxième essai avant de manquer ses trois essais sur la barre à 4m40. Il fallait passer une barre de 4m70 pour atteindre la finale.