Jeux Olympiques: la Belgique débute positivement en basket à trois

Après avoir battu la Lettonie 21-20 pour son entrée en matière samedi matin, la Belgique s'est inclinée 16-18 après prolongations face au Japon dans son 2e match du tournoi masculin de basket 3x3 des Jeux Olympiques d'Aomi, samedi au Parc des sports urbains de Tokyo.

Un match de basket 3x3, sport né dans la rue à la fin des années 80 et qui est pour la première fois au programme olympique, se termine après 10 minutes ou lorsqu'une équipe atteint 21 points. Les Belges (Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort et Thierry Marien) et les Japonais n'ont pu se départager après dix minutes, le marquoir indiquant 16-16. Il a donc fallu disputer une prolongation, durant laquelle la première équipe qui inscrit deux points remporte le match.

Et c'est le Japon qui l'a emporté, signant sa 1e victoire après une défaite 19-20 face à la Pologne plus tôt dans la journée. Les équipes sont versées dans une poule unique de huit pays. Les deux premiers sont qualifiés directement pour les demi-finales. Les quatre équipes suivantes disputeront les quarts de finale. Les deux derniers pays sont éliminés. Les Belges affronteront les Russes (4h35) et les Serbes (8h25) dimanche, la Chine (4h35) et les Pays-Bas (11h40) lundi et la Pologne mardi (7h40).