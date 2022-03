Jeux paralympiques 2022: Marie Bochet, l'argent au goût de l'or

L'octuple championne paralympique Marie Bochet a effacé sa contre-performance de la veille en descente en décrochant l'argent en super-G dimanche, et offert à la France sa troisième médaille depuis le coup d'envoi des Jeux paralympiques 2022 où la Chine poursuit sa moisson.

"Il fallait que je rebondisse après samedi, j'avais un peu de pression (...) Aujourd'hui, j'ai la médaille d'argent, je suis contente." s'est réjoui Marie Bochet, vice-championne paralympique 2022 du super-G.

La veille, elle avait terminé en larmes après avoir manqué son entrée dans l'épreuve de descente, victime d'une perte d'un ski dès la deuxième porte.

"Elle a un petit goût d'or" cette médaille, a encore ajouté la star tricolore alors que la Chinoise Zhang Mengqiu "était difficile à aller chercher".

Zhang, 19 ans, a réalisé un exploit en décrochant le tout premier titre paralympique de son pays en ski alpin, au lendemain de sa médaille d'argent en descente.

Elle a été imitée par son compatriote Liang Jingiy, également sacré en super-G.

La Chine, qui avait déjà récolté huit médailles à l'issue de la première journée samedi, en ajoute huit de plus à sa moisson, avec 4 breloques dorées (sur un total de six). Elle repasse devant l'Ukraine au tableau des médailles (3 or, 3 argent, 1 bronze).

L'argent de Bochet est la seule de la journée pour les Bleus qui comptent trois médailles, une dans chaque métal.

- 4/4 en snowboard -

Sacré champion paralympique de descente samedi, Arthur Bauchet a cette fois terminé au pied du podium du super-G.

"J'adore le chocolat, mais en médaille je ne suis pas fan. Après c'est comme ça, je fais une erreur", a réagi le skieur de 21 ans.

Il aura l'occasion de faire mieux dès lundi lors du super combiné. L'épreuve, initialement prévue mardi, a été avancée d'une journée à cause de la météo.

Manoël Bourdenx, Jordan Broisin et Oscar Burnham terminent 7e, 14e et 20e alors que le jeune Jules Segers a chuté.

Médaille en chocolat également pour Hyacinthe Deleplace et Valentin Giroud Moine en catégorie malvoyant, un jour après avoir décroché le bronze en descente.

Pour son entrée en lice en qualifications du snowboardcross, Cécile Hernandez s'est placée à la première place et fait figure de favorite pour lundi.

La Perpignanaise, qui a été reclassée en LL2, une catégorie ou concourrent des sportives moins handicapées qu'elle, après suppression de la LL1, a assumé sa position de favorite.

"Je suis super contente et un peu surprise car hier (samedi) je n'ai pu faire que les entraînements du matin" a t-elle expliqué.

Tous les snowboarders français engagés ont par ailleurs décroché leur ticket pour la finale.

Chez les hommes, Maxime Montaggioni, 6e en catégorie UL, est également qualifié, tout comme Laurent Vaglica (9e) et Mathias Menendez Garcia (13e) en LL2.