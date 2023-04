Jeux paralympiques de Paris: le patron du comité international "très confiant"

R: "Tout va bien. Bien sûr, nous avons quelques défis, le plus important étant celui des coûts et de l'inflation avec notamment la guerre en Ukraine. Tous ces éléments affectent inévitablement l'économie des Jeux. Et le principal challenge c'est de soutenir le comité d'organisation (COJO) pour réussir à simplifier ces Jeux paralympiques, à trouver une organisation plus rationnelle. Cela va changer un peu notre façon d'appréhender l'évènement. Je suis très confiant, ces Jeux vont être absolument incroyables, car nous avons beaucoup d'atouts. L'un d'eux étant évidemment Paris, l'une des plus belles villes du monde, avec de superbes installations, des marques iconiques... La prochaine étape majeure pour nous va être la promotion de la billetterie."

Q: Justement, vous avez suivi la polémique après le lancement de la billetterie des JO au sujet des prix des billets. Cela vous a-t-il conduit à revoir à la baisse vos prix ?

R: "Les prix des billets entre les JO et les Jeux paralympiques sont évidemment différents à chaque édition. Nous travaillons avec Paris-2024 sur la grille tarifaire qui sera évidemment moins chère. Le public est complètement différent. Pour les Jeux paralympiques, il y a en général plus de spectateurs locaux, près de 90%. Donc il devrait y avoir beaucoup de Français et de Parisiens par rapport aux JO. C'est aussi un public beaucoup plus familial. Cela fait douze ans qu'il n’y a pas eu de Jeux paralympiques en Europe, depuis Londres en 2012, donc il y a une énorme attente, que j'ai pu mesurer lors de mes visites en Europe. Ils veulent tous acheter des billets, non seulement pour supporter leurs para-athlètes mais aussi parce que c'est à Paris. Il y aura peut-être un peu plus d'étrangers dans le public du coup que par rapport aux précédentes éditions.