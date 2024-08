Jeux paralympiques: deux millions de billets vendus

Dimitar DILKOFF

Environ deux millions de billets pour assister aux épreuves des Jeux paralympiques Paris 2024 ont été vendus à la veille de la cérémonie d'ouverture, a annoncé mardi le patron du comité d'organisation Tony Estanguet.

"On a d'ores et déjà vendu environ deux millions de billets. On a des stades qui seront pleins", a déclaré Tony Estanguet au cours d'une conférence de presse en compagnie du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons.