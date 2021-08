Les Belgian Bulls, l'équipe nationale de goalball, s'est qualifié pour les quarts de finale des Jeux Paralympiques malgré sa défaite 2-4 contre l'Ukraine pour son dernier match du groupe B dimanche. Les quatre premiers du groupe de cinq équipes sont qualifiés pour les quarts de finale et la Belgique ne peut plus finir 5e.

Malgré la qualification, les joueurs belges n'étaient pas d'humeur à célébrer. "Les détails ont fait la différence contre l'Ukraine", a réagi Tom Vanhove, déçu par la défaite. "Nous n'avons pas été assez bons en défense. Nous avons commis quelques petites erreurs qui nous coûtent cher. Nous avons aussi manqué un penalty. Ce genre de petit détail a fait la différence. Nous devons désormais bien nous reposer en vue des quarts de finale. Nous aimerions éviter des pays comme le Japon ou le Brésil. La Lituanie est également très forte mais ne joue pas à son meilleur niveau à Tokyo. Mais il n'y a de toute façon pas d'adversaire facile en quarts de finale."

L'entraîneur Johan De Rick tire lui un bilan positif après la phase de groupe. "Nous avons bien commencé contre la Chine et la Turquie. Contre l'Allemagne, nous avons bien joué mais nous avons concédé cinq penalties et cela a fait la différence. Contre l'Ukraine, ce n'était pas mauvais non plus mais nous n'étions pas au top défensivement. Dans les matches serrés, les penalties sont très importants pour faire la différence. Ce sera crucial à partir des quarts de finale."

La Belgique occupe toujours la tête du groupe B avec 6 points et une différence de buts de +5 après 4 matches, un de plus que les quatre autres équipes du groupe. L'Ukraine (6 pts, +4) et l'Allemagne (6 pts, -2) occupent respectivement la 2e et 3e place. La Turquie (3 pts, -1) est 4e et la Chine (3 pts, -6) ferme la marche. La Belgique ne peut plus mathématiquement terminer dernière.