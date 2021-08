JO-2020 - Athlétisme: l'Italie remporte le relais 4x100 m hommes sur le fil

L'Italie a créé la surprise en remontant la Grande-Bretagne pour s'imposer sur le fil dans le relais 4x100 m hommes vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo, offrant à Lamont Marcell Jacobs un 2e titre après le 100 m.

Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu et Filipo Tortu, en 37 sec 50, ont devancé les Britanniques (37.51) et le Canada d'Andre de Grasse (37.70), dans une finale privée des Etats-Unis, éliminés en séries.

Auteur d'une dernière ligne droite de feu, Tortu le mal nommé a offert un titre inattendu à l'Italie, pas montée sur le podium du 4x100 m hommes depuis 1948 (3e place).

Les Transalpins réussissent des Jeux olympiques exceptionnels avec 5 titres olympiques, autant que les Etats-Unis pour l'instant, après le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi, les marcheurs Antonella Palmisiano et Massimo Stano (sur 20 km tous les deux) et donc leur sprinteur phare Lamont Marcell Jacobs.

Ce quasi inconnu il y a encore un an aura donc profité des Jeux de Tokyo pour remporter deux des titres les plus prestigieux et s'adjuger le record d'Europe du 100 m.

Le Canadien Andre de Grasse a lui remporté sa 3e médaille au Japon après le bronze du 100 m et le titre du 200 m, sa 6e médaille olympique au total à seulement 26 ans.

Les vice-champions olympiques japonais ont craqué à domicile en ratant leur 2e transmission.

Favoris avant les Jeux, les Etats-Unis n'avaient pas passé les séries jeudi, un nouveau flop (pas de titre depuis 2000) qui leur a valu les foudres de la légende Carl Lewis.