JO-2020/Basket 3x3: mauvaise journée pour les Bleues avec deux défaites

L'équipe de France féminine de basket 3x3 a connu un jour sans, s'inclinant à deux reprises contre le Japon (19-15) et la Chine (20-13) lors de la deuxième journée de la phase de groupe, dimanche à l'Aomi Urban Sports Park.

Après une première journée plutôt réussie, avec une victoire face à l'Italie et une défaite contre les Américaines, la deuxième journée s'est beaucoup moins bien déroulée, contre deux nations candidates au podium olympique.

Lors des deux rencontres, le même scénario s'est répété: un début de match sérieux, complètement gâché par une fin de partie manquée, symbolisée par un manque de réussite fatal.

Avec un 7-1 encaissé contre les Japonaises, puis un 11-2 contre les Chinoises, les Françaises ont paru être sans solutions dès que leurs adversaires haussaient leur niveau de jeu, malgré une combativité qui permet d'y croire pour la suite du tournoi.

Sixièmes après les deux premières journées, les Bleues sont à leur place au vu de leur efficacité, avec un taux de réussite au tir à seulement 47%. Elles devront se ressaisir rapidement si elles veulent continuer à prétendre à une médaille pour le premier tournoi olympique de leur discipline, alors qu'elles font partie des formations favorites de la compétition.

Il leur reste trois matches, contre la Mongolie et la Russie, sous drapeau neutre, lundi et face à la Roumanie mardi, pour espérer rallier le prochain tour, avec deux rencontres abordables contre les Roumaines et les Mongoles qui pointent aux deux dernières places du classement de cette phase préliminaire.

Selon la formule de l'épreuve, les deux meilleures équipes au classement se qualifieront directement pour les demi-finales. Celles classées de la 3e à la 6e place disputeront des barrages, ce qui semble attendre les Françaises vu leur bilan après les deux premières journées. Les deux qualifiées avanceront ensuite dans le dernier carré.