JO-2020/Basket: Team USA finit meilleur deuxième de la phase de groupe

Les basketteurs américains, emmenés par Kevin Durant et Jayson Tatum, efficaces en attaque, ont écrasé les Tchèques (119-84), soignant suffisamment leur différence de points pour être assurés de finir meilleurs deuxièmes de la phase de groupe du tournoi olympique, aux Jeux de Tokyo.

Une seconde victoire s'imposait pour Team USA, samedi à la Super Arena de Saitama, après celle encore plus largement obtenue aux dépens de l'Iran (120-66) et surtout depuis sa défaite surprise en ouverture de la compétition face à la France (83-76).

Leur combustion a été un peu lente puisque les Tchèques ont remporté le premier quart-temps (25-18), grâce notamment à l'adresse de Blake Schilb (17 pts).

C'est Durant qui a sonné le réveil des USA, ses 23 points (à 8/11, 8 rbds, 6 passes) contribuant à placer son équipe devant au score (47-43) à la pause. Tatum (27 pts à 10/16) a pris le relais en seconde période, pour aller chercher le plus grand écart possible.

Du mieux a donc été vu en attaque côté américain, qui a encore privilégié les shoots à mi-distance voire derrière l'arc (20/42), sans trop aller se frotter à l'intérieur, clairement le secteur où les hommes de Gregg Popovich semblent moins armés.

Les Etats-Unis finissent donc deuxièmes du groupe B, derrière la France. Ils comptent un différentiel de +82 points, qui s'avère d'ores et déjà le plus gros, par rapport aux autres deuxièmes.

Dans le groupe A, l'Italie a fini à +16. Dans le C, la Slovénie (+53) et l'Espagne (+21) s'affrontent dimanche pour la première place et le perdant, assuré de finir deuxième, ne pourra pas dépasser les Américains au "point-average".

De ce fait, en vue du tirage au sort visant à déterminer les affiches des quarts de finale et qui sera effectué dimanche soir, Team USA est assurée d'être reversée dans le même pot que les trois premiers de chaque groupe, en l'occurrence la France, l'Australie, ainsi que la Slovénie ou l'Espagne.

Dans l'autre pot se trouveront les deux autres deuxièmes - Italie et Slovénie ou Espagne - et les deux meilleurs troisièmes, qui seront l'Allemagne pour le groupe A (-16) et le vainqueur du match entre l'Argentine (-28) et le Japon (-46) dans le groupe C, car la République Tchèque est hors course (-49).