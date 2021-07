JO 2020: Deux des trois matches de préparation des Belgian Cats au Japon annulés

(Belga) Deux des trois matches de préparation des Belgian Cats au Japon ont été annulés, en raison des mesures sanitaires, a annoncé Koen Umans, le manager général lundi à l'Agence BELGA. La Belgique avait prévu de jouer contre l'Espagne le 19 juillet et les États-Unis le 22 juillet, mais ces deux rencontres n'auront pas lieu.

L'Espagne a prévu de voyager le 17 juillet avec ses 12 joueuses en ce compris Alba Torrens et Tamara Abalde, qui avaient dû déclarer forfait pour l'Euro après avoir été testées positives au coronavirus. Les États-Unis ont encore des rencontres de préparation à Las Vegas le 16 juillet contre l'Australie, adversaire des Belgian Cats aux JO et le 18 juillet contre le Nigéria. "Pour l'instant", reste au programme un duel face au Japon jeudi à Saitama, là où se déroulera le tournoi olympique, dans le cadre de la Coupe Mitsui Fudosan qui voit les Japonaises affronter la Belgique le 15 juillet (12h05 heure belge) et Porto Rico, autre adversaires des Belges à Tokyo, le 17 juillet. Cela ne fera dès lors qu'un seul match de préparation au programme de Philip Mestdagh et de ses joueuses avant les JO de Tokyo qui voit la Belgique figurer dans un groupe avec l'Australie (le 27 juillet), Porto Rico (le 30 juillet) et la Chine (le 2 août). (Belga)