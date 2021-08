JO-2020: France, Espagne et Danemark en habitués du dernier carré du hand, l'Egypte en novice

Le dernier carré du tournoi masculin de handball proposera jeudi une grosse affiche entre le Danemark, tenant du titre et l'Espagne, et un choc déséquilibré entre la France, championne olympique en 2008 et 2012, et l'Égypte, novice.

Les handballeurs danois et espagnols se sont partagés les quatre derniers tournois internationaux: les Mondiaux 2019 et 2021 aux Scandinaves, les Championnats d'Europe 2018 et 2020 pour les Ibériques.

Mardi en quarts de finale, Mikkel Hansen et ses coéquipiers ont dominé la Norvège de Sander Sagosen 31 à 25.

Grand favori pour signer un doublé au Japon, après l'or de Rio, le Danemark a fait la course en tête pratiquement du début à la fin.

Hansen et Sagosen, les deux stars du tournoi tokyoïte, se sont rendus coup pour coup (8 buts chacun), mais le premier était épaulé par un collectif plus solide, à l'image de l'arrière Jacob Holm qui a marqué 8 buts.

Mais le chemin jusqu'au titre olympique est un parcours du combattant pour les Danois qui retrouveront les Espagnols en demi-finale pour un remake de celle du Mondial égyptien en janvier. Elle avait tourné en faveur du Danemark grâce à un immense Mikkel Hansen (12 buts).

L'autre demie opposera la France, qui a balayé Bahreïn 42-28, à l'Égypte, victorieuse de l'Allemagne 31 à 26.

Les Français viseront une quatrième finale olympique consécutive, ce qu'aucune nation n'est parvenue à réaliser ni chez les femmes ni chez les hommes, après les sacres en 2008 à Pékin et 2012 à Londres et la médaille d'argent en 2016 à Rio.

Pour l'Égypte en revanche, ce sera une première. Grâce à leur succès contre l'Allemagne, médaillée de bronze il y a cinq ans à Rio, les Pharaons sont devenus les premiers handballeurs africains à se hisser dans le dernier carré olympique.

L'Égypte est seulement la deuxième nation non européenne à disputer une demi-finale olympique masculine, après la Corée du Sud, finaliste en 1988 à Séoul.