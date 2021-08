(Belga) Jonathan Sacoor s'est qualifié pour les demi-finales du 400m, dimanche, aux Jeux Olympiques de Tokyo, en athlétisme.

Sacoor, 21 ans, a terminé troisième de la première série en 45.41. Il dispose d'un record personnel en 45.03. Le Botswanais Isaac Makwala a remporté cette série en 44.86. Les trois premiers de chacune des six séries et les six chronos restants les plus rapides avancent en demi-finales, Les demi-finales se disputeront lundi (13h05 heure belge) (Belga)