JO-2020/Judo: Agbégnénou, la délivrance

Championne olympique, enfin ! Clarisse Agbégnénou a pris mardi une revanche parfaite et effacé sa déception de 2016 avec le titre olympique des -63 kg décroché à Tokyo, au pays du judo, face à l'adversaire qui l'avait battue en finale à Rio.

La beauté de ce titre, c'est qu'Agbégnénou a désormais deux médailles à chérir. L'or de Tokyo, bien sûr, mais aussi l'argent de Rio, cette médaille mal-aimée, qui selon elle n'était "pas la bonne".

"Mais je vais peut-être pouvoir l'apprécier maintenant. Parce qu'elle est toujours enfermée !", a-t-elle reconnu en zone mixte, absolument heureuse et comme soulagée par la fin d'un cycle victorieux mais parfois amer.

"Je me sens tellement légère", a-t-elle confirmé, avant de raconter le moment décisif, quand elle a renversé la Slovène Tina Trstenjak et que l'arbitre "a dit quelque chose": "je ne sais même pas quoi, waza-ari ou ippon, mais quelque chose qui voulait dire que c'était fini!".

"Là je me dis +Clarisse, ça y est, c'est fini, tu peux respirer, tu l'as fait+. Et toutes les émotions arrivent, toute la dureté, toutes les années où j'ai travaillé, loin de ma famille, toutes les personnes qui m'ont aidée...", a-t-elle raconté.

- Coup de boutoir -

Depuis Rio, Agbégnénou (28 ans) a empilé les médailles d'or mondiales et européennes - elle en compte désormais cinq de chaque -, mais elle ne pensait qu'à celle qui lui manquait. Alors au Nippon Budokan, le temple du judo au Japon, la Française était en mission.

Un combat de judo ne se gagne pas avec une expression sur un visage, mais il y avait sur celui de la championne française tant de rage rentrée, de détermination, d'assurance aussi, quand elle dansait casque sur les oreilles avant ses entrées sur le tatami, qu'on s'est parfois demandé ce qui pouvait bien lui arriver.

Son premier match a d'ailleurs été comme un coup de boutoir à l'adresse de tout le tableau et c'est Sandrine Billiet, ancienne championne de Belgique qui combat aujourd'hui pour le Cap-Vert, qui en a fait les frais, balayée par ippon en 19 secondes.

Les suivantes, la Néerlandaise Juul Franssen et la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard, toutes deux battues par waza-ari, ont tenu jusqu'à la fin du temps réglementaire, mais pas plus. Sauf Tina Trstenjak, la meilleure, cette rivale maudite et respectée qui avait aussi battu Agbégnénou en finale du Mondial-2015.

- Une obsession -

Face à la Slovène, Agbégnénou a dû attendre le golden score pour placer l'attaque décisive. Déjà en larmes, elle a alors embrassé la rivale avec laquelle elle partage tous les titres mondiaux et olympiques depuis 2015 et l'a soulevée dans ses bras. La Française tient donc sa revanche et affiche désormais le plus beau palmarès du judo féminin français.

Les attentes étaient immenses. Les siennes, d'abord, car l'or olympique était devenu une obsession. Le report d'un an des JO-2020 a été pour elle une souffrance qui l'a amenée "très bas", au point de penser "tout arrêter".

Celles de l'équipe de France féminine de judo, ensuite, parce qu'elle est la patronne et la seule à avoir déjà connu les Jeux. Elle s'en est parfois éloignée cette année, au fil de sa reconstruction et de sa préparation, mais la façon dont Amandine Buchard ou Romane Dicko, follement heureuses, sont venues l'enlacer alors qu'elle répondait aux questions des journalistes montre que le collectif est bien vivant.

Agbégnénou n'a pas non plus cherché à se cacher et son statut de porte-drapeau l'a exposée encore un peu plus. "Tout le monde l'attendait mais elle a fait abstraction de tout ça et est restée fixée sur son objectif. Même si elle a beaucoup de métier, les JO, la pression, le drapeau, tout ça peut peser, même sur les plus grands", a réagi son coach Larbi Benboudaoud, qui a salué un succès "extraordinaire".

"C'est le truc qui lui manquait. Elle a bouclé la boucle et elle a tout gagné", a-t-il résumé.