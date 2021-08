JO-2020/Kayak en ligne: Maxime Beaumont veut prolonger le plaisir

Cinq ans après sa médaille d'argent à Rio sur K1 200 m (course en ligne), Maxime Beaumont rêve toujours de décrocher le titre suprême à Tokyo, à partir mercredi, même s'il a maintenant 39 ans et dispute ses 3e JO.

"C’est un peu plus éprouvant, mais le corps suit et l’envie suit énormément, c’est juste que j’ai quelques cheveux en moins !", insiste le kayakiste.

Il en faut beaucoup pour faire perdre son sommeil à Beaumont, un costaud d'1,91 m pour 92 kg: ni le report d'un an des Jeux, ni sa qualification tardive pour Tokyo n'y sont parvenus.

"Le fait que les JO aient été décalés d’un an ne m’a pas trop perturbé, car j’avais décidé de ne pas terminer ma carrière sur des Jeux olympiques. Je ne veux pas, au départ de ma course, me dire que c’est peut-être ma dernière", explique à l'AFP le kayakiste de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

"Je me sens capable d’aller chercher une médaille à Tokyo, sinon je n’irais pas. L’idée, c’est de diviser par deux à chaque fois: j'étais 4e à Londres en 2012, 2e à Rio...et je vous laisse calculer pour Tokyo !", plaisante-t-il à moitié.

Beaumont veut croire que sa longue expérience peut l'aider à décrocher une nouvelle médaille olympique.

- Tendinite au coude gauche -

"Je ne pense pas que c’est un handicap d’avoir 39 ans. J'ai fait deux Jeux olympiques, plus d’une dizaine de Championnats du monde, donc j’ai une grande expérience du haut-niveau et je connais très bien mon corps. Mais c’est sûr qu’à 39 ans mon corps est un peu plus fragile, surtout en sprint où ce sont des efforts très explosifs. Mais je me connais bien donc ça me permet d’en prendre soin et de faire attention à tout ce qu’il faut pour être prêt le jour J", détaille-t-il.

Gêné par une épicondylite (tendinite) au coude gauche, Beaumont, qui ne souffre pas trop en course mais plutôt lors des entraînements de musculation, reste confiant à quelques heures de son entrée en lice.

"J'ai navigué sur le bassin olympique et les sensations sont bonnes. Techniquement, ça revient bien. Il ne reste plus que quelques petits réglages mécaniques à faire", insiste le champion du monde 2015 et champion d'Europe 2019.

Beaumont sait qu'au-delà de son cas personnel, les Jeux sont une occasion unique de faire parler de sa discipline, plutôt confidentielle en comparaison avec le canoë-kayak slalom où a notamment triomphé Tony Estanguet, triple champion olympique (2000, 2004, 2012).

- Jusqu'en 2024 ? -

"Pour un sport comme le nôtre, les JO c’est capital car tous les quatre ans on a une fenêtre médiatique importante. Sportivement ça représente la compétition de référence mais aussi médiatiquement car c’est là que le grand public nous voit et découvre les courses de kayak en ligne", souligne-t-il.

"On se prépare quatre ans ou plus pour trois fois 35 secondes de course et d’efforts, on n’a pas le droit à l’erreur, chaque coup compte", analyse-t-il.

Le Boulonnais, qui devrait devenir entraîneur national à l'issue de sa carrière, continuera à pagayer en 2022, à 40 ans passés.

Mais il ne s'interdit pas de voir plus loin: "Paris-2024 me fait rêver et il n’y a plus que trois ans, donc peut-être qu’à 42 ans je sprinterais encore. Si le corps suit, la tête suivra, car j’en ai très envie ! Tant que je prends du plaisir sur l’eau, je ne veux pas m’arrêter..."