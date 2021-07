JO-2020: l'or absolu de l'équipe de France de judo

Champions olympiques de judo au Japon, face au Japon. Peut-on faire mieux que ça ? L'équipe de France de judo a décroché samedi une extraordinaire médaille d'or dans la nouvelle épreuve mixte, qui couronne sa belle semaine de Tokyo et confirme la solidité d'un collectif magnifié par des talents comme Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner.

"On a pris possession du Budokan !", a résumé Guillaume Chaine, qui comme chaque membre de l'équipe de France a apporté sa touche au chef-d’œuvre réussi dans le temple du judo et conclu par un époustouflant succès 4-1 face au Japon.

Bien sûr, Agbégnénou, déjà sacrée lundi en individuel, a été ahurissante, avec deux succès contre des judokas qui évoluent dans la catégorie au-dessus de la sienne, celle des -70 kg quand elle combat normalement en -63 kg. Et quelles judokas ! Tout simplement la championne olympique japonaise Chizuru Arai et la Néerlandaise Sanne Van Dijke, médaillée de bronze.

Bien sûr, Riner a été monstrueux. Il a retrouvé l'Israélien Or Sasson, déjà battu vendredi en individuel et l'a allongé d'un nouvel ippon avec un grand sourire. Puis il a épuisé en finale le Japonais Aaron Wolf, champion olympique des -100 kg, battu par waza-ari.

- La médaille de tous -

Mais cette médaille d'or est donc aussi celle de Chaine et ses deux points marqués dans les deux premiers matches, celle d'Axel Clerget, déçu de son tournoi individuel et qui, samedi, a gagné deux combats sur trois, celle de Margaux Pinot, remontée sur le tapis pour apporter le point décisif d'un premier tour mal emmanché face à Israël contre l'adversaire qui venait de la battre au bout de 12 minutes d'affrontement acharné, celle de Sarah-Léonie Cysique, portée en triomphe par Riner après avoir gagné le point de la médaille d'or, immense sur le tapis et minuscule dans les bras du géant. Celle de tous.

"Ca représente plein de choses, cette médaille. On y a pensé un peu toute la saison à cette finale France-Japon, on l’avait dans un coin de la tête", a résumé Riner après sa cinquième médaille olympique.

"Ca représente des années de travail, le fait d’être capables tous ensemble de réaliser de grandes choses, de se surpasser. On va tous se souvenir longtemps des efforts fournis aujourd’hui. Maintenant on est liés. En tout cas moi, je n’oublierai jamais ce moment", a-t-il assuré.

Toute la journée, le Guadeloupéen n'est pas apparu frustré par son bronze de la veille en individuel et a mené l'équipe. Il a poussé, parlé à tous, embrassé Romane Dicko puis sauté partout et lancé les cris de guerre et les chants de victoire.

Devant la presse, il a raconté tout cela, sa joie et sa fierté, et s'est adressé directement à ses équipiers. "Je suis fier de vous. C’est incroyable. Vous ne vous rendez pas compte, mais c’est un truc de fou ce qu'on a fait."

- Benboudaoud gourmand -

Car Riner est un amoureux du judo et du Japon et il sait ce que représente cette médaille, qui lui a été remise par Yasuhiro Yamashita, légende des poids lourds, champion olympique et quatre fois champion du monde.

Il a aussi raconté s'être précipité pour dire à Tadahiro Nomura que lui aussi était désormais triple champion olympique, même si le Japonais reste le seul à compter trois médailles d'or individuelles.

"Le judo ici à Tokyo c’est infernal. C'est là où il a été créé. Et nous on s’est fait un plaisir de gagner 4-1 contre les Japonais en finale. C’est plein d’émotions qui vont nous submerger, qui vont nous fracasser même", a-t-il raconté.

Extrêmement fier de la force du collectif bleu, Larbi Benboudaoud, coach des femmes et directeur de la haute performance, savourait de son côté le bilan de cette semaine à huit médailles, un record pour le judo français. "On finit avec cette Marseillaise, c’est top", a-t-il dit, avant de faire un peu le difficile.

"Je ne sais pas si c’est l’entraîneur ou le champion que j’ai été qui parle, mais on sait qu’il y en a quelques-unes qui pouvaient être transformées en or. Quand on est compétiteur, on aime la gagne", a-t-il dit. Il sait que Paris-2024 n'est déjà plus si loin.