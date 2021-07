JO-2020: la fusée Thompson-Herah s'offre un doublé retentissant

Elaine Thompson-Herah est restée la reine du sprint. La Jamaïcaine a réussi l'exploit de s'offrir un deuxième titre sur 100 m aux Jeux olympiques en matant sa grande rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce, samedi à Tokyo, avec un chrono supersonique, le deuxième de tous les temps (10 sec 61).

Cinq après la médaille d'or glanée à Rio, la sprinteuse âgée de 29 ans a de nouveau fait sensation en signant un doublé sur la ligne droite aux JO seulement réalisé par les Américaines Wyomia Tyus (1964, 1968) et Gail Devers (1992, 1996) et par sa compatriote Fraser-Pryce (2008, 2012). C'est dire la portée de sa performance, elle qui avait déjà marqué les esprits au Brésil en 2016 en étant sacrée sur 100 et 200 m.

À force de trop se focaliser sur Fraser-Pryce, en quête d'un triplé inédit aux Jeux et finalement deuxième en 10 sec 74, on avait fini oublier que Thompson-Herah, gênée par des douleurs récurrentes aux tendons d'Achille ces dernières années, a effectué un retour fracassant au premier plan en 2021, récompensé par ce succès phénoménal sur la ligne droite à Tokyo.

Avant d'arriver au Japon, elle avait déjà frappé très fort avec un chrono de 10 sec 71 (le 6 juillet à Hengelo), à un centième seulement de son record personnel. Elle a fait encore mieux aux JO.

Après une mise en bouche en série (10 sec 82), elle est montée en puissance en demies (10 sec 76) en relâchant son effort à 30 m de l'arrivée avant de tout faire exploser en finale (10 sec 61).

À la vitesse d'une fusée, le tout avec un vent défavorable (-0,6 m/s), Thompson s'est ainsi positionnée au bilan de tous les temps juste derrière la sulfureuse Américaine Florence Griffith-Joyner, sur laquelle pèsent de forts soupçons (10 sec 49). Fraser-Pryce n'a pu que constater les dégâts.

- Triplé jamaïcain -

"Je suis très heureuse d'avoir pu revenir pour conserver mon titre. J'ai mal à la poitrine tellement je suis heureuse", a-t-elle déclaré peu après sa victoire.

Beaucoup plus discrète que Fraser-Pryce, son ex-camarade d'entraînement au sein du prestigieux MVP Track Club de Kingston, et originaire du district agricole de "Banana Ground", marqué par une grande pauvreté et situé en plein centre de la Jamaïque, Thomson-Herah sait faire parler la poudre sur la piste.

Au coude-à-coude avec Fraser-Pryce après le départ, elle l'a littéralement laissée sur place après 60 m de course pour lever les bras avant de s'effondrer après la ligne.

Fraser-Pryce, porte-drapeau de la délégation jamaïcaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux et devenue une icône depuis son retour de maternité en 2018, ne repartira donc pas des JO avec un triplé sur 100 m.

Mais elle pourra toujours se consoler avec un quatrième podium consécutif sur la distance reine après ses titres en 2008 et 2012 et le bronze de 2016. C'est sa septième médaille aux Jeux.

Avec la troisième place de Shericka Jackson (10 sec 76), la Jamaïque confirme sa mainmise sur le sprint féminin, un résultat salué comme il se doit par Sa Majesté Usain Bolt qui a écrit sur Twitter "1.2.3" assorti du drapeau de l'île des Caraïbes.