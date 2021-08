JO 2020 - La hauteur permet à Nafi Thiam de prendre la tête de l'heptathlon, Noor Vidts 4e

(Belga) Nafissatou Thiam a pris la tête de l'heptathlon à l'issue de la hauteur, la deuxième des sept épreuves de l'heptathlon dames, mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo. La championne olympique a effacé une barre à 1m92, réalisant la meilleure performance des combinardes. Noor Vidts est quatrième après avoir passé 1m83.

Thiam a passé toutes ses barres à son premier essai jusque 1m92, réalisant par la même occasion son meilleur saut de sa saison. Elle est passée proche de passer 1m95 sur son deuxième essai mais la barre est tombée après un léger contact avec le bas de son mollet. Grâce à cette performance, la championne olympique, 26 ans, a pris quelques points d'avance sur ses deux principales concurrents dans la course à l'or, Erica Bougard et Katarina Johnson-Thompson, qui ont échoué à 1m86. Nafissatou Thiam compte 2.176 points, contre 2.157 pour l'Américaine et 2.138 pour la Britannique. Thiam avait débuté la défense de sa couronne olympique en réalisant son meilleur temps de la saison sur 100 mètres haies (13.54). Noor Vidts, après avoir pulvérisé son record personnel sur le 100 mètres haies grâce à un temps de 13.17 (AR: 13.41), a continué sur sa lancée en passant dès son premier essai toutes ses barres avant d'échouer à trois reprises à 1m86, ce qui aurait constitué un record personnel pour celle qui a passé 1m84 en 2019. L'athlète de Vilvorde a engrangé 1.016 pints, portant son total à 2.115 points, ce qui lui permet de passer de la 5e à la 4e place générale provisoire. L'heptathlon se poursuivra lors de la session de l'après-midi ce mercredi avec le poids et le 200 mètres. Jeudi, les trois dernières épreuves seront la longueur, le javelot et le 800 mètres. (Belga)