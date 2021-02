Le président du Comité d'organisation des JO de Tokyo-2020 a estimé que les réunions avec des femmes étaient trop longues car celles-ci ont "du mal à finir" leurs interventions, selon ses propos rapportés mercredi par le quotidien japonais Asahi.



"Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps", s'est plaint Yoshiro Mori, 83 ans, lors d'une réunion avec des responsables du Comité olympique japonais qui était ouverte à la presse.



"Si vous augmentez le nombre de membres exécutifs féminins, et que leur temps de parole n'est pas limité dans une certaine mesure, elles ont du mal à finir, ce qui est embêtant" a-t-il ajouté.



"Les femmes ont l'esprit de compétition. Si l'une lève la main (pour intervenir, NDLR), les autres croient qu'elles doivent s'exprimer aussi. C'est pour ça que tout le monde finit par parler", a-t-il développé.



"Nous avons sept femmes au sein du comité d'organisation (des JO de Tokyo, NDLR), mais elles savent rester à leur place", a encore lâché M. Mori, ancien Premier ministre du Japon (2000-2001) connu alors pour ses gaffes à répétition.



Selon l'Asahi Shimbun, ses remarques sur les femmes ont fait rire certains membres de l'assistance.



Sollicité par l'AFP, le service de presse de Tokyo-2020 n'était pas immédiatement disponible pour une réaction aux propos rapportés de M. Mori.



Le Japon est à la traîne en matière d'égalité des sexes, se situant à une pénible 121e place sur 153 pays dans le dernier rapport sur les inégalités hommes-femmes du Forum économique mondial, et à la 131e place pour la proportion de femmes à des postes à responsabilité dans les entreprises, la politique et l'administration.



Mardi, M. Mori avait déclaré que les JO de Tokyo, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, auraient bien lieu cet été "quoi qu'il arrive" concernant l'évolution de la situation sanitaire dans le monde, en mettant en place une batterie de mesures pour éviter les contaminations.