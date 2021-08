JO 2020 - Le Portugais Pedro Pichardo décroche l'or sur le triple saut

(Belga) Pedro Pichardo a remporté la médaille d'or du triple saut, jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Portugais a bondi à 17m98 à son troisième essai afin de devancer le Chinois Zhu Yaming (17m57) et le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17m47).

Pichardo, né à Cuba et naturalisé portugais en 2017, a profité de l'absence du grand patron de la discipline, l'Américain Christian Taylor, double champion olympique et quadruple champion du monde, pour écrire la plus belle ligne d'un palmarès qui renseignait deux médailles mondiales d'argent (2013, 2015). (Belga)