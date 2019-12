JO 2020 - Le TQO d'Ostende et les Belgian Cats font recette

(Belga) Le Versluys Dome d'Ostende et ses 5.000 places devrait vraisemblablement afficher salle comble en février 2020 pour le tournoi de qualification olympique de basket féminin pour les Jeux de Tokyo 2020. Les Belgian Cats pourront donc compter sur le soutien de leur public afin de concrétiser leur rêve olympique.

La fédération belge de basket a annoncé samedi que 14.000 tickets ont été vendus en trois jours et que les rencontres du samedi et du dimanche étaient déjà sold-out. "A l'heure actuelle, seuls quelques rares billets pour le jeudi restent encore disponibles", a précisé la fédération, qui a fait le choix d'appliquer un prix démocratique de 25 euros pour assister aux deux matches de chaque journée. Les Belgian Cats défieront le Canada (FIBA 4) le jeudi 6 février (20h35), le Japon (FIBA 10) le samedi 8 février (18h05) et la Suède (FIBA 22) le dimanche 9 février (15h). Les Belges (FIBA 9) devront terminer à une des deux premières places pour assurer leur qualification. Une troisième place peut également suffire si le Japon, pays hôte des JO et donc déjà qualifié, termine devant. Pour la première fois, le basket féminin pourrait se retrouver aux JO avec une génération exceptionnelle articulée autour d'Emma Meesseman, digne successeur d'Ann Wauters qui, à 39 ans, rêve elle d'une "dernière danse" l'année prochaine au Japon (du 26 juillet au 9 août).